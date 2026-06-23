イギリスのスターマー首相が辞任する意向を表明したことについて、木原官房長官はきょう（23日）、今後の動向を注視するとともに、引き続き、イギリスとの協力や連携を進める考えを示しました。現地時間の22日、イギリスのスターマー首相が辞任する意向を表明したことについて、木原官房長官は23日午前の記者会見で、「今後の動向を注視していく」と述べました。木原稔 官房長官「日本と英国は強化されたグローバルな戦略パー