【FIFAワールドカップ2026】アルゼンチン代表 2ー0 オーストリア代表（日本時間6月23日／ダラス・スタジアム）【映像】衝撃！メッシ、GKの逆を突く“芸術的ダイレクト弾”炸裂の瞬間アルゼンチン代表のFWリオネル・メッシが、ワールドカップ歴代通算ゴール数の新記録を達成した一撃が話題になっている。オーストリア代表GKの逆を突いたテクニカルなダイレクトシュートに、ファンたちが反応した。アルゼンチンは日本時間6月23日、FI