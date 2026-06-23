旦那さんの職業でマウントをとる人もいるようです。すごいのは旦那さんであって、自分がすごいわけではないのに不思議ですよね……。今回は、そんな職業マウントをとるママ友が敗北したエピソードをご紹介します。職業マウント「やたらとマウントをとってくるボスママ。自分の旦那がお医者さんだからって、あえて他のママたちの旦那さんの職業を聞くんです。それで『うちの夫は医師だから〜（笑）』って見下すのが一連の流れ。ある