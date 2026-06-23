元NHKアナウンサー有働由美子（57）が23日、テレビ朝日系「有働由美子の健康案内人」（月〜金曜午前9時55分）に出演。NHK時代の番組中の給水方法についてコメントした。番組では誤嚥（ごえん）性肺炎について特集し、飲み込む能力を鍛える「のどトレーニング」の方法について具体的にリポートした。総務庁によると、異物をのどにつまらせてしまう誤嚥性肺炎での65歳以上の死因の6位となっている。猛暑での水分補給でも誤嚥する危険