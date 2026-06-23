ＧＶＡＴＥＣＨが上げ幅を拡大した。２３日午前１０時ごろ、同社と第一法規（東京都港区）、ＦＲＡＩＭ（同渋谷区）を含めた３社が、弁護士向け裁判書類作成の領域で業務提携を開始したと発表。これを手掛かり視した買いが入ったようだ。ＧＶＡテックの裁判書類作成ＡＩ「ベンパル書面作成」と第一法規の法情報総合データベース「Ｄ１－Ｌａｗ．ｃｏｍ判例体系」、ＦＲＡＩＭの文書業務支援Ｗｏｒｄアド