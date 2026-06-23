ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信やＷＴＩ原油価格連動型上場投信は続落。２２日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の７月限が１８日に比べ１．７８ドル安の１バレル＝７４．８２ドルと下落した。スイスで開かれた米国とイランの高官による初回の和平協議は２２日に終了し、６０日以内の最終合意に向けた行程表に両国が合意したことが明らかと