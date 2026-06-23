プレミアアンチエイジングはしっかり。２２日取引終了後、一部商品の価格改定を発表した。１０月１日から主力のＤＵＯ（デュオ）ブランド１８商品、ＣＡＮＡＤＥＬ（カナデル）ブランド５商品などを値上げする。原材料や資材、加工費の高騰を受け、現状の価格で販売を続けることが難しいため。 あわせて今年７月分の株主優待制度の内容を発表した。１００株以上を保有する株主を対象に、「プレミアアンチエイジング公式通販