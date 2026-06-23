・野村原油やＷＴＩ原油は続落、米イランの協議進展で原油価格は下落 ・ＳＭＫが全体軟調相場に逆行高、モノ言う株主の積極買い増しを受け株高思惑 ・トライアイズはＳ高カイ気配、スタートアップのコーピーとフィジカルＡＩに関し業務提携 ・バイセルは続伸、国内証券が目標株価引き上げ ・ＨＰＣシスはＳ高、トランプ氏が量子コンピューター開発推進の大統領令に署名 ・メディアＬに買い先行