ヌーラボ＝３日ぶり急速切り返しで新高値。同社はプロジェクト管理ツールを提供し企業の業務円滑化を支援するが、２７年３月期業績はＡＩ機能を搭載した管理ツールが需要を捉え急回復が見込まれている。会社側では営業利益段階で前期比８４％増の６億５０００万円を予想しているが、なお保守的との見方は根強く増額修正の可能性が意識されている。そうしたなか、２２日取引終了後に同社は２８年度を最終年度と