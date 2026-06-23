２３日の債券市場で、先物中心限月９月限は４営業日ぶりに反発。朝方こそ前日の米債券安が影響したものの、売り一巡後は切り返す動きとなりプラス圏に浮上した。 年内の米利上げ観測が高まっていることを背景に、２２日の米長期債相場が反落（金利は上昇）した流れが東京市場に波及。また、同日のニューヨーク市場でドル円相場が一時１６１円９３銭まで上伸したことで、輸入物価の上昇を通じたインフレ圧力の高