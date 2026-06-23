【北中米W杯グループリーグ第2節】(フィラデルフィア)フランス 3-0(前半1-0)イラク<得点者>[フ]キリアン・ムバッペ2(14分、54分)、ウスマン・デンベレ(66分)<警告>[イ]アミル アルアンマリ(6分)観衆:68,324人└超豪華攻撃陣が躍動!悪天候により2時間中断のアクシデントもムバッペ2発&デンベレ弾でフランスがイラクを圧倒!!