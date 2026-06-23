[6.22 W杯I組第2節 フランス 3-0 イラク フィラデルフィア]北中米ワールドカップは現地時間22日、I組第2節のフランス代表対イラク代表を行い、3-0でフランスが勝利した。27日に行われる第2節でフランスはノルウェー、イラクはセネガルと対戦する。立ち上がりからフランスがボールを保持し、イラクを押し込む展開が続く。5-4のブロックを敷いて構えるイラクに対し、ワンタッチ、ダイレクトのパス回しや個のクオリティでフランス