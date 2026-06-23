開催：2026.6.23 会場：ロジャーズ・センター 結果：[ブルージェイズ] 4 - 2 [アストロズ] MLBの試合が23日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとアストロズが対戦した。 ブルージェイズの先発投手はディラン・シース、対するアストロズの先発投手はハンター・ブラウンで試合は開始した。 1回表、4番 イサク・パレデス 4球目を打ってレフトへのタイムリ&