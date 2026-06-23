開催：2026.6.23 会場：ターゲット・フィールド 結果：[ツインズ] 1 - 2 [ドジャース] MLBの試合が23日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとドジャースが対戦した。 ツインズの先発投手はゼビー・マシューズ、対するドジャースの先発投手はウィル・クラインで試合は開始した。 1回表、1番 大谷翔平 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでドジ