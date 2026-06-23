開催：2026.6.23 会場：ブッシュ・スタジアム 結果：[カージナルス] 3 - 2 [Dバックス] MLBの試合が23日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとDバックスが対戦した。 カージナルスの先発投手はニール・パランテ、対するDバックスの先発投手はメリル・ケリーで試合は開始した。 3回裏、3番 アレク・バールソン 4球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでカージ