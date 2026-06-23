【その他の画像・動画等を元記事で観る】 MAZZELが、6月23日放送の日本テレビ系音楽番組『夜の音 ｰTOKYO MIDNIGHT MUSICｰ』に登場する。 ■映画で共演歴のあるNAOYAと畑芽育が再会を喜び合うが、トークは思わぬ展開に… SKY-HI、BE:FIRST、HANAなど多くの才能あるアーティストが所属するBMSGの中で、とりわけ異質な存在感を放つ8人組。なぜ今、急速に注目度を上げているのか？デビューから3年にわたる苦