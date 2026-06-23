23日前引けの日経平均株価は9日ぶり反落。前日比642.29円（-0.89％）安の7万1711.67円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は578、値下がりは931、変わらずは47と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は453.75円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、キオクシア が129.06円、村田製 が47.47円、ファナック が31.85円、レーザーテク が30.97円と並んだ。