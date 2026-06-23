23日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数495、値下がり銘柄数817と、値下がりが優勢だった。 個別ではテクニスコ、菊池製作所が一時ストップ高と値を飛ばした。ｎｍｓホールディングス、テクノフレックス、ワシントンホテル、オハラ、パウダーテックなど14銘柄は年初来高値を更新。トーシンホールディングス、指月電機製作所、イトーヨーギョー、竹田ｉＰホ&#