23日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比10.1％減の3785億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同15.4％減の2759億円だった。 個別では上場インデックスファンド海外新興国株式 、ｉＦｒｅｅＥＴＦＭＳＣＩ日本株 、グローバルＸＭＳＣＩ気候変動対応 、上場インデックスファンド日経レバ