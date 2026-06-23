23日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数152、値下がり銘柄数387と、値下がりが優勢だった。 個別ではＨＰＣシステムズがストップ高。ＩｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｆｏｒａＧｌｏｂａｌＳｏｃｉｅｔｙ、ＬｉＮＫＸは一時ストップ高と値を飛ばした。ヌーラボ、ベストワンドットコム、ＡＨＣグループ、サクシードは年初来高値を更新。データホライゾン、ベルトラ、インフォメティス、