本日6月23日（火）24時34分放送の日本テレビ系音楽番組「夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-」。今夜の放送には、いま最も勢いに乗る8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELが登場！SKY-HI、BE:FIRST、HANAなど多くの才能あるアーティストが所属するBMSGの中で、とりわけ異質な存在感を放つ8人組。なぜ今、急速に注目度を上げているのか？デビューから3年にわたる苦悩の日々と知られざる素顔に迫る。番組MCには、休養中だった菊池風磨