熊本市の熊本マリスト学園中学校でのいじめを認定した第三者委員会の調査結果について、被害生徒の保護者が「調査は不十分」と不満を示しました。 報告書の事実認定プロセスに強い不満 いじめを訴えていたのは、2023年から2年間、マリスト学園中学校に通っていた男子生徒です。 第三者委員会は、男子生徒が訴えていた28件のうち同級生が殴った行為や「きしょい」などの暴言、8件をいじめと認定しました。 これを受け、会見した