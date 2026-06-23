ロックバンド「踊ってばかりの国」が、23日までに公式サイトを更新。ドラムスの坂本大季について、心身の不調により当面、休養すると発表した。公式サイトでは「踊ってばかりの国のドラマー：坂本大季ですが、心身の不調により、しばらくの間、音楽活動を休養させていただきます」と報告。「復帰時期は未定ですが、本人が療養に専念できるようにサポートしていきます」とし、関係者およびファンに謝罪した。24日に東京・タワーレコ