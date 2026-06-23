「ものを減らす暮らし」と聞くと、どんなイメージがありますか?部屋に何もない生活、ストイックな節約、我慢ばかりの暮らし…。そんな印象を持つ人もいるかもしれません。私、Fujinaoは整理収納アドバイザーとして活動しながら、ミニマルライフを10年ほど続けています。でも実際にミニマルライフを経験してみて感じるのは、「ものを減らすこと」そのものが目的ではない、ということです。ものを減らした先にあったのは、掃除や片づ