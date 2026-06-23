ソフトウェア開発企業のOracleが、2026年5月末までの12カ月間で2万1000人の従業員を解雇したことが財務報告書から判明しました。ORACLE CORPORATION FISCAL YEAR 2026 FORM 10-K ANNUAL REPORThttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1341439/000119312526277521/orcl-20260531.htmOracle Layoffs Fueled by AI, Reduces Workforce by 21,000 - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-22/oracle-layoffs-fue