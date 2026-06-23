先日、35歳の若さで亡くなったハリウッド版『リング』などで知られるデイヴィ・チェイスさんについて、母親のキャシー・チェイスが、背中のけがをきっかけで薬物依存となり、路上生活を送っていたと明かした。彼女は娘の情報を求め、SNSや検視局のウェブサイトをチェックする日々を送っていたという。【写真】子役時代のキュートなデイヴィ・チェイスさんPeopleによると、キャシーがDaily Mailの独占インタビューに応じ告白し