堂安律がXで公開サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表の堂安律が23日、自身のXを更新。森保一監督やコーチ、スタッフ、選手が一堂に会した集合写真を公開した。ファンからはメンバー26人以外の顔ぶれにも熱い視線が注がれた。森保監督を中央に、サムライブルーのユニホームを纏った選手たちが3列になって並び、その両脇に構えたのはコーチやスタッフたち。各々がカメラに向かって笑顔を見せた。全員が同じ方向