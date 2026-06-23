『ブルーマングループ 2026 新宿公演（35周年記念公演）』が、東京・シアターミラノ座にて8月2日から8月30日まで上演。人気演目のナレーションを、声優・歌手の水樹奈々が担当することが発表された。【写真】水樹奈々のナレーションで世界観をより豊かに！ブルーマングループ過去公演ブルーマングループは、言葉を使わない独自のスタイルで、国や世代、言語を超えて、世界5000万人以上を魅了してきたライブエンターテインメ