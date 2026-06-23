見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第13週「白日の夢」（第62回）が23日に放送され、りん（見上）が占い師・真風（研ナオコ）と対面。真風の意味深な言葉に、ネット上には「不穏すぎる終わり方」「イマジナリー占い師…？」といった声が集まった。【写真】明日の『風、薫る』甲斐翔真演じる陸軍二等軍曹の小川吾郎が登場りんと直美（上坂）たちは、看病