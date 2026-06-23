ME:IのTSUZUMIが、7月31日公開の実写映画『モアナと伝説の海』モアナ役の日本版声優に抜てき。23日に開催された、本作のスペシャルイベントに、マウイ役をアニメーション版から引き続き続投する尾上松也とともに登壇し、劇中歌「どこまでも 〜How Far I’ll Go〜」を初披露した。【写真】「どこまでも 〜How Far I'll Go〜」を初披露するME:I TSUZUMI南の島と大海原を舞台に描いたディズニー・アニメーション『モアナと伝説の