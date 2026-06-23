◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組第２戦アルゼンチン２―０オーストリア（２２日、ダラス競技場）【ダラス（米テキサス州）２２日＝ペン・岩原正幸、カメラ・山崎賢人】ＦＩＦＡランク１位で前回覇者のアルゼンチンは同２４位のオーストリアを２―０で下し、２連勝で１次リーグ突破を決めた。前半３８分、左からの折り返しをＦＷメッシが左足で流し込み先制。前半９分にはまさかのＰＫ失敗のミスも、自ら取り返した。メッ