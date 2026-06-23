韓国の「ＪＹＰエンターテインメント」は２３日、人気８人組ボーイズグループ「ＳｔｒａｙＫｉｄｓ」の世界ツアーの日程を発表。日本では海外男性アーティストとして初めて国立競技場で開催する。「ＳｔｒａｙＫｉｄｓＷｏｒｌｄＴｏｕｒ＜ＲＵＮＩＴ＞」は７月２５日に韓国・ソウルで開幕。日本では８月２９、３０日に国立競技場のほか、９月５、６日（日）にバンテリンドーム名古屋、９月１９２０日に京セラドー