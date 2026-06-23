日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２３日、サッカー北中米Ｗ杯について報じた。番組ではＷ杯初出場のカボベルデ（ＦＩＦＡランク６７位）が大きな話題になっていると紹介。中でも１次リーグＨ組初戦で優勝候補スペイン（同２位）と０―０で引き分け、４０歳のＧＫのボジニャが２７本のシュートをことごとく跳ね返す活躍で人気急上昇。同局の澁谷善ヘイゼルアナウンサーは「試合前