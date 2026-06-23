お笑いコンビ「たくろう」が２３日、都内で行われた「ドミノ・ピザブランドリニューアル発表会」に出席した。２人は”生活者代表”として登壇。普段から「ドミノ・ピザ」を節目で利用しているそうで、きむらバンドは「花見など、みんなで集まっている時に、一個のものを共有する瞬間にお世話になっている。（行事では）９０％以上ピザだった」と告白。赤木裕も現在、列島が沸いているスポーツの祭典に絡めながら「行事ごとが