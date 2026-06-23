小野田紀美AI戦略担当大臣が2026年6月22日に行った閣議後会見で、ルールを破って質問を繰り返した記者に対し、「オウム返し」で応じる様子がネット上で話題となっている。人工知能基本計画の改定素案めぐり応酬小野田氏は会見で、人工知能基本計画の改定素案を決定したことを報告した。話題を集めているのは、その後の質疑応答でのやり取りだった。男性記者はまず、理化学研究所（理研）が19日に公開した「新しいスパコンのネーミ