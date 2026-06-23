フジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）は２３日、サッカーの北中米Ｗ杯「１次リーグＦ組」で８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表が１次リーグ第３戦スウェーデン戦（２５日・米ダラス）に向け２３日（日本時間）に拠点のナッシュビルで公開練習を行ったことを報じた。番組では同局系メインナビゲーターでサッカー元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗氏を取材。スウェーデンの注意すべき選