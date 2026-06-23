俳優のワグネル・モウラが、「オーシャンズ11」前日譚で悪役を演じるようだ。「シークレット・エージェント」で知られるワグネルが、女優マーゴット・ロビー、俳優ブラッドリー・クーパー主演の人気シリーズ最新作に向けた出演交渉中だと言われている。 【写真】制作に761時間シャネルのドレスでメットガラに登場したマーゴット・ロビー タイトル未定