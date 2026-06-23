アストン・ヴィラがマルティネスの後釜に鈴木彩艶に関心、リーズと争奪戦か昨シーズンのプレミアリーグを4位で終えたUEFAヨーロッパリーグ王者のアストン・ヴィラは、2026-27シーズンはUEFAチャンピオンズリーグ（CL）に出場する。しかし、正GKであるアルゼンチン代表GKエミリアーノ・マルティネスにイタリア1部ユベントスとの移籍に個人合意しており、日本代表の守護神でもあるGK鈴木彩艶の獲得に動き出したようだ。英メディア