1位は大阪の7得点森保一監督率いる日本代表は現地時間6月25日にアメリカ・テキサス州ダラスでFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ第3節スウェーデン戦に臨む。2試合を終えて1勝1分でF組2位につける森保ジャパン。20日のチュニジア戦ではアジア初のW杯4得点で圧勝した。これで過去7大会合わせて、日本代表が決めたのは全31ゴール。その内訳を得点者の出身地、都道府県別に見ていく。メキシコ・モンテレイの夜、歓