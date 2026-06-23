モデル兼女優のキム・ジンギョンさんが、夫で韓国サッカー代表GKの金承奎（キム・スンギュ）選手のミスを指摘するコメントがSNS上で相次いだことを受け、結局コメント欄を閉鎖した。キム・ジンギョンさんは19日、自身のユーチューブチャンネルに出産準備から出産直後までの様子を収めた動画を公開した。ジンギョンさんは「4日、長い陣痛の末にタルバム（胎名）と会うことができた」とし、「出産の痛みは想像以上だったが、タルバム