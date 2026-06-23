台湾プロ野球の人気チアリーダー、汶汶さん（28）が男に刃物で襲われた。犯人は汶汶さんにつきまとっていた50代の男性ファンだった。23日（日本時間）、台湾のスポーツメディアによると、汶汶さんは最近、非公開イベントの会場で男に刃物で襲われた。首を負傷した汶汶さんは病院に搬送され、緊急手術を受けた。汶汶さんはスタジオで写真撮影中だったが、男が突然近づ