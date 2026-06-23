グループBTS（防弾少年団）のメンバー、JUNG KOOK（ジョングク、本名チョン・ジョングク）さんの自宅を数十回訪れたり、自宅前に物を置いたりするなどのストーカー行為をしたとして起訴されたブラジル国籍の女性に対し、執行猶予付きの懲役刑が言い渡された。22日、韓国法曹界によると、ソウル西部地裁刑事1単独のパク・ジウォン部長判事は先月8日、ストーキング処罰法違反および住居侵入の罪で起訴されたブラジル人女性A被告に対