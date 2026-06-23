１９日、四川省広安市の華鎣山で雲海と日の出を楽しむ観光客。（ドローンから、広安＝新華社配信／周修建）【新華社北京6月23日】中国文化・観光部は22日、端午節連休（19〜21日）期間の全国の国内旅行者数は前年同期比4.4％増の延べ1億2400万人、旅行消費額は4.0％増の444億5600万元（1元＝約24円）だったと発表した。２０日、観光客でにぎわう雲南省勐臘（もうろう）県の中国科学院シーサンパンナ熱帯植物園。（ド