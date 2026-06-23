２１日、雲南省の昆明駅前を歩く人々。（昆明＝新華社配信／鄭益）【新華社北京6月23日】中国交通運輸部は22日、旧暦5月5日の端午節に伴う連休期間（19〜21日）の地域をまたぐ人の移動が延べ6億4786万3千人に上り、1日平均では2億1595万4千人だったと明らかにした。道路での移動は5億9007万人（1日平均1億9669万人）で、このうち自家用車による移動は4億7661万人（1億5887万人）、バスなどの営業旅客輸送は1億1346万人（3782万