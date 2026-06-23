『愛の不時着』をはじめとする代表作で幅広い世代から支持される韓国俳優のソン・イェジン（44）が21日、自身のインスタグラムを更新。夫・ヒョンビンとの仲むつまじい夫婦2ショットを公開し、話題となっている。【写真】『愛の不時着』リアル夫婦ソン・イェジン＆ヒョンビンの密着夫婦2ショット※13枚目からソン・イェジンは、17日から旅行の写真を複数枚ずつ投稿しており、22日の投稿で「The end of the trip」と、“旅行