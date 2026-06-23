■FIFAワールドカップ2026グループIノルウェー 3 ー 2 セネガル（日本時間23日、ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム）【Ｗ杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦1998年のフランス大会以来28年ぶりの本大会出場となったノルウェー（FIFAランク31位）が3−2でセネガル（同15位）を下し、2連勝で決勝トーナメント進出を果たした。決勝戦が（日本時間7月20日）が行われるニューヨーク