約4年半ぶりとなるニューアルバム『I AM HERO』をリリースした宮本浩次の特別番組『V.I.P. ―宮本浩次―』が、30日午後10時よりスペースシャワーTVで放送される。【写真】宮本浩次と鹿野淳氏の楽しそうな2ショット今回、宮本を6月度のマンスリーアーティスト「V.I.P.」に迎えて特集。同番組では、MCに音楽ジャーナリストの鹿野淳氏を迎え、独占インタビューを実施する。10日に発売されたアルバム『I AM HERO』の制作背景や楽