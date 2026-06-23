フリーアナウンサーの神田愛花（46）が23日、自身のインスタグラムを更新。週末旅行ショットを公開した。「ショートトリップ勿論、大好きなJALで」とつづり、飛行機などでの笑顔のショットを公開した。「夜ご飯のお店も、すっごく美味しかった」と大満足だったことを明かした。「#NYC」「#Barbie」「#pink」「#JAL」「#神田愛花」と添えた。この投稿に、ファンからは「笑顔もキラキラしていますね」「可愛い過ぎるー」