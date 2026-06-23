■MLBツインズ1ー2ドジャース（日本時間23日、ターゲット・フィールド）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャース・大谷翔平（31）が敵地でのツインズ戦に“1番・DH”でスタメン出場し、4打数1安打1四球1本塁打1打点。1回の第1打席、2球目を完璧に捉えて、17号の先頭打者ホームラン。試合開始わずか2分で先制点。2対1の9回には2死一塁で申告敬遠で敵地はブーイングとざわめきに包まれた。チー