お笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）が23日、都内で行われた宅配ピザチェーン『ドミノ・ピザ』のブランドリニューアル発表会にゲストとして参加した。【写真】おいしそう！ピザをほおばるきむらバンドイベントでは、目隠しをして赤木がリニューアルする商品と従来の商品を当てることに。見事に正解した赤木だったが贈られたのは拍手だけ。喜びながらも赤木は「当てたら1年間無料みたいなことはないのかな…」とお